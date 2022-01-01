حماس توجه رسائل شديدة اللهجة لـ"اسرائيل": المعركة لن تكون على جبهة غزة والضفة فقط

غزة/سما/

وجهت حركة المقاومة الاسلامية، حماس، رسائل شديدة اللهجة للاحتلال الاسرائيلي، بشأن تجاوزاته في المسجد الأقصى والقدس.

وأكد نائب رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين ، مساء اليوم السبت، أنه اذا تجاوز الاحتلال الخطوط الحمر فإن محور المقاومة سينتقم للأقصى، و أن المعركة لن تكون على جبهة غزة والضفة فقط.

وقال جبارين للميادين "تجاوزات الاحتلال تتزايد من هدم للبيوت وشن للاعتقالات وتدنيس للأقصى، مشيرا أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في مقاومة المحتل أينما وجد.

وأضاف" الضفة مخزون استراتيجي للمقاومة وهناك تقدم في وتيرتها، لافتا الى أن زمن اعتداء الاحتلال على شعبنا في مدن الضفة وغزة والخارج والأقصى انتهى.

وتابع "يجب أن نمتلك السلاح الاستراتيجي المتمثل بالوحدة بين فصائل المقاومة كنموذج غزة.

وأوضح "الكثير من أبناء حركة فتح أعلنوا رفضهم للتنسيق الأمني واعتبروه خيانة ولا يمت بصلة لإرث فتح

وفي سياق متصل أكد القيادي في حركة حماس مشير المصري "أن سياسة الاحتلال في القدس بمثابة سكب الزيت على النار ، مضيفا "رسالتنا للمحتلين أن لكل فعل رد فعل

وقال المصري للجزيرة مباشر"لن نسمح بذبح القرابين في الأقصى وكل الخيارات متاحة لمنع هذه الخطوة الاستفزازية

وأضاف "نحمل قادة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي اقتحام للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين.



وأكد المصري أن المقاومة على أهبة الاستعداد ، وأن على الاحتلال إدراك أن أي مواجهة في غزة ستكلفه خسائر كبيرة.

ودعا المصري السلطة الانحياز إلى الشعب والمقاومة ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، مشيرا الى أن الاحتلال يرتكب جرائمه بسبب ضعف المواقف العربية وهرولة بعض الدول نحو التطبيع.

