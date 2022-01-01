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يديعوت تكشف تفاصيل "صادمة" عن عملية الطعن في حيفا

السبت 16 أبريل 2022 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تكشف تفاصيل "صادمة" عن عملية الطعن في حيفا



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاب مساء اليوم السبت، عن تفاصيل وصفت بأنها "صادمة" بشأن عملية طعن نفذتها فتاة فلسطينية في مدينة حيفا المحتلة، يوم أمس الجمعة، ونتج عنها إصابة إسرائيلي بجراح.

وقالت الصحيفة إن التحقيقات أظهرت أن الفتاة (15عامًا) من الضفة الغربية أساسًا وتسكن حيفا منذ سنوات وابنة أحد عملاء جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" سابقًا، الذي فر إلى داخل الكيان قبل سنوات.

وذكرت أن والد منفذة العملية اتصل على الشرطة الإسرائيلية وأبلغها بنية ابنته تنفيذ عملية في القدس، وأنها ركلته برجلها قبل ذهابها لتنفيذها، بينما لم تتمكن الشرطة من اعتقالها إلى حين الإبلاغ عن تنفيذها.

فيما استجوبت الشرطة الاسرائيلية والدها بشأن تفاصيل ما جرى ومن ثم الإفراج عنه.

#يديعوت احرنوت

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