انسطاس يدعو "اليونسكو" إلى الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق شعبنا

رام الله/سما/

دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" منير انسطاس، المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي، إلى الضغط على دولة الاحتلال، للوقف الفوري للانتهاكات على الحقوق المدنية والدينية للشعب الفلسطيني، ووقف كافة الإجراءات اللاشرعية والتي تهدف لعرقلة وإعاقة وصول المصلين الفلسطينيين إلى أماكن العبادة.

جاء ذلك في رسالة بعثها انسطاس إلى المديرة العامة لليونسكو، حول اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، وما تبع هذا الاقتحام من اعتداءات على المصلين في الحرم الشريف وباحاته.

وأكد انسطاس في رسالته التي جاءت بناءً على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، على ما حذرت منه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من أن ما جرى يوم أمس الجمعة من استباحة للمسجد الأقصى بشكل عام وتدنيس للمسجد القبلي وتحطيم نوافذه واقتحامه بالأحذية، هو دفع باتجاه حرب دينية.

كما دعا الى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير حسب اتفاقيات "اليونسكو" والقانون الدولي للحفاظ على سلامة وأصالة البلدة القديمة في القدس.