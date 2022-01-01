  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

انسطاس يدعو "اليونسكو" إلى الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق شعبنا

السبت 16 أبريل 2022 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
انسطاس يدعو "اليونسكو" إلى الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق شعبنا



رام الله/سما/

 دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" منير انسطاس، المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي، إلى الضغط على دولة الاحتلال، للوقف الفوري للانتهاكات على الحقوق المدنية والدينية للشعب الفلسطيني، ووقف كافة الإجراءات اللاشرعية والتي تهدف لعرقلة وإعاقة وصول المصلين الفلسطينيين إلى أماكن العبادة.

جاء ذلك في رسالة بعثها انسطاس إلى المديرة العامة لليونسكو، حول اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، وما تبع هذا الاقتحام من اعتداءات على المصلين في الحرم الشريف وباحاته.

وأكد انسطاس في رسالته التي جاءت بناءً على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، على ما حذرت منه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من أن ما جرى يوم أمس الجمعة من استباحة للمسجد الأقصى بشكل عام وتدنيس للمسجد القبلي وتحطيم نوافذه واقتحامه بالأحذية، هو دفع باتجاه حرب دينية.

كما دعا الى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير حسب اتفاقيات "اليونسكو" والقانون الدولي للحفاظ على سلامة وأصالة البلدة القديمة في القدس.

#اليونسكو #منير انسطاس

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل: سنغير عوالم الهجوم بـ”منظومة ليزر جوي” تستخدم ضد غزة أولاً

بتُهمة “الخيانة العُظمى”.. محمد بن سلمان يعتقل 9 قضاة بارزين من المُوالين له ومن أماكن عملهم

صور: موقع عبري ينشر وثائق تم الاستيلاء عليها من مقرات السلطة خلال "السور الواقي"

كاتب إسرائيلي: هذا هو الحل الحقيقي لمنع حدوث أي عمليات فدائية

هآرتس: الإسرائيليون غير مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل ذبح قرابين في الأقصى

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

بمشاركة حاشدة..اصلاحي فتح يدعو إلى مواجهة عدوان الاحتلال على القدس والأقصى

الأخبار الرئيسية

مشعل: قطر لم تخذلنا يوماً وغزة لا تريد التصعيد لكن لها مسؤولياتها

22265647-3e7e-4e3f-8b1c-a95f5bc21b84

إعلام إسرائيلي يعلق على بيان وزارة الخارجية الروسية شديد اللهجة بحق "إسرائيل"

8c60737018e877c2eec991329be70c9c

صور: موقع عبري ينشر وثائق تم الاستيلاء عليها من مقرات السلطة خلال "السور الواقي"

غانتس يقرر عدم فرض أي إغلاق على الضفة خلال عيد "الفصح اليهودي"

Screenshot_1

هآرتس: الإسرائيليون غير مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل ذبح قرابين في الأقصى

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم