المغرب يدين اقتحام الاحتلال المسجد الأقصـى والاعتداء على المصلين

الرباط/سما/

أعربت المملكة المغربية، مساء اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة واستنكارها لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصـى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، ما أوقع عددا من المصابين.

واعتبرت المملكة المغربية التي يرأس عاهلها محمد السادس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك لحرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية من شأنه أن يقوي التطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة.

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذ الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته.