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الطيبي: قناصة الاحتلال في الأقصى استهدفوا رؤوس المصلين

السبت 16 أبريل 2022 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي: قناصة الاحتلال في الأقصى استهدفوا رؤوس المصلين



القدس المحتلة/سما/

اتهم العضو العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، قناصة شرطة الاحتلال الاسرائيلي باستهداف رؤوس المصلين في المسجد الأقصى "بهدف القتل أو الإعاقة" خلال الاشتباكات التي وقعت أمس الجمعة.


جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الطيبي خلال زيارته لجرحى الاشتباكات في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية المحتلة، برفقة أسامة السعدي، وهما نائبان عن القائمة المشتركة (تحالف 3 أحزاب عربية في إسرائيل)، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.


وقال الطيبي: "جميع الإصابات التي رأيناها اليوم هي إصابات دقيقة في الرأس".


وأضاف: "استهدف قناصة الاحتلال رؤوس المصلين لقتلهم أو إحداث إعاقة".


 

#قناصة الاحتلال

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