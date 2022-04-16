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فيديو: ضبط مستوطن حاول الدخول للمسجد الأقصى متنكرا بزي إسلامي

السبت 16 أبريل 2022 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: ضبط مستوطن حاول الدخول للمسجد الأقصى متنكرا بزي إسلامي



القدس المحتلة/سما/

  ضبط مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم السبت حاول الدخول إلى المسجد الأقصى متنكرا بزي إسلامي.


وأفادت مصادر محلية، إن مقدسيين أوقفوا مستوطنا وأبلغوا عنه الشرطة الإسرائيلية خلال محاولته اقتحام المسجد.


ويظهر في الفيديو عددا من الفلسطينيين وهم يقفون في طريق شخص يرتدي جلبابا أبيض وفي يده سجادة صلاة، بحضور الشرطة الإسرائيلية، وسط هتافات "مستوطن".

وكانت جماعات استيطانية متطرفة قد دعت في وقت سابق إلى اقتحام المسجد الأقصى وذبح قرابين عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ أمس ويستمر لمدة أسبوع.


فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها لن تسمح بحدوث ذلك، وأعلنت خلال الأيام الماضية، اعتقال عدة مستوطنين كانوا يعتزمون اقتحام المسجد وعثروا معهم على قرابين خططوا لذبحها في باحات الأقصى.


وأمس الجمعة، نفذت الشرطة الإسرائيلية حملت اعتقالات داخل المسجد بعد اقتحامه من قبلها، طالت أكثر من 430 شخصا معظمهم من سكان القدس الشرقية.

#المسجد الاقصى

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