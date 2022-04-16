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بيلا حديد تتهم "إنستغرام" بحجب كل منشوراتها عن فلسطين

السبت 16 أبريل 2022 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيلا حديد تتهم "إنستغرام" بحجب كل منشوراتها عن فلسطين



وكالات
قالت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية أن موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" يفرض ‏رقابة أو "تظليل" على قصصها التي تتناول الصراع داخل فلسطين.‏
 
وكتبت في بيان لها: "لقد منعني "إنستغرام" من نشر قصتي إلى حد كبير فقط عندما يكون مضمونها عن فلسطين، وعندما أنشر عن فلسطين يتم حظري في الظل على الفور".
ويعني مصطلح "الحظر في الظل" هو التقييد على منصة تواصل اجتماعي محددة، ولا يمكن لأحد سوى صاحب الحساب ومتابعيه المباشرين رؤية منشوراته.
وقبل عامين، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "إنستغرام"، آدم موسيري، خلال جلسة سؤال وجواب أن "حظر الظل ليس أمرا مهما، موضحا أنه ليس متعمّدا من جانب الموقع، وليس مضمونا لأي شخص، وقائم على الحظ.
 
وتشارك بيلا حديد وشقيقتها عارضة الأزياء، جيجي حديد، وهما من أصول فلسطينية هولندية (ولد والدهما رجل الأعمال محمد حديد في عائلة فلسطينية مسلمة)، بانتظام المعلومات حول الحرب الجارية بين إسرائيل وفلسطين.
 
واتهم البعض الشقيقتين حديد بمعاداة السامية لدفاعهما عن فلسطين، لكن جيجي نفت ذلك على الفور في بيان، وأشارت إلى وجود معاداة للفلسطينيين أيضا.
 
وكتبت جيجي حديد في قصة على "إنستغرام" أن "أزمة اللاجئين هي أزمة لاجئين"، وهذا ليس ضد أي شيء باستثناء المعاناة ضد الإنسان ومناهضة الحرب".
#بيلا حديد

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