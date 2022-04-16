ايران: على المسلمين "الهبة" لنصرة فلسطين

طهران/سما/

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، انتهاك الشرطة والجيش الإسرائيليين لحرمة المسجد الأقصى.

وناشد خطيب زادة المسلمين من كافة أنحاء العالم "الهبة" والاتحاد والتماسك لنصرة القضية الفلسطينية.



ونشر سعيد خطيب زادة تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أشار خلالها إلى الجرائم التي تمارسها إسرائيل خلال الفترة الأخيرة داخل الأراضي المحتلة واعتداءاتها المستمرة على قدسية المسجد الأقصى المبارك.



وشدد خطيب زارة على أن مشاهد العنف الأخيرة من جانب القوات الإسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك، تثير غضبا شديدا، معربا عن إدانة إيران لانتهاك حرمة المسجد الأقصى.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن التطبيع مع إسرائيل سيحث "الصهاينة القمعيين على تشديد العنف"؛ داعيا المسلمين حول العالم إلى الاتحاد والتمسك بالدفاع عن القضية الفلسطينية.