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غانتس يقرر عدم فرض أي إغلاق على الضفة خلال عيد "الفصح اليهودي"

السبت 16 أبريل 2022 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يقرر عدم فرض أي إغلاق على الضفة خلال عيد "الفصح اليهودي"



القدس المحتلة/سما/

قرر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم السبت، عدم فرض أي إغلاق جديد على الأراضي الفلسطينية خلال باقي أيام "عيد الفصح اليهودي".

وبحسب مكتب وزير الجيش "أوعز غانتس بعدم فرض إغلاق على الضفة في عيد الفصح،و أكد على استمرار الحفاظ على حرية العبادة والاقتصاد، مع العمل بشكل موضعي ومركز ضد "الإرهاب".

وأضاف "جاء ذلك في تقدير موقف أجراه وزير الجيش بني غانتس عبر الهاتف مع قائد هيئة الأركان العامة ورئيس الاستخبارات ورئيس الشاباك وقائد العمليات بالشرطة.

وذكرت قناة ريشت كان العبرية  "ان الإغلاق الحالي الذي بدأ عصر أمس الجمعة، سيرفع عند منتصف الليل، وتقرر ذلك بعد تقييم الوضع وتوصية الأمن الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك تقييم آخر للوضع سيتم فيه تقرير ما إذا كان سيتم الاستمرار في الإغلاق خلال الأسبوع. 

#الفصح اليهودي #غانتس

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