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نقابة الصحفيين تستنكر اعتداء قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية في بيتا والقدس

السبت 16 أبريل 2022 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تستنكر اعتداء قوات الاحتلال على الطواقم الصحفية في بيتا والقدس



رام الله/سما/

 استنكرت نقابة الصحفيين قيام قوات الاحتلال باستهدافات متعمدة للصحفيين أثناء ممارسة مهامهم الصحفية في مدينة القدس وبلدة بيتا، واعتبرت النقابة ان هذه الاستهدافات الجديدة تضاف لسجل جرائم الاحتلال ضد الصحفيين، والشعب الفلسطيني عموماً، والتي تصاعدت بشكل جنوني منذ بداية شهر رمضان المبارك.


وسجلت النقابة أول أمس ثلاثة اعتداءات عنيفة ضد الصحفيين، حيث قامت شرطة الاحتلال بالاعتداء بالضرب المبرح على الصحفيين رامي الخطيب اثناء تغطيته الاحداث في باحات المسجد الأقصى بالقدس ما ادى الى نقله للعلاج في المستشفى اثر اصابته برضوض. كما سجلت اعتدائين بالضرب وتكسير معدات لطاقمي قناة الحرة وقناة الغد على مفرق بلدة بيتا، واجبرتهما على مغادرة المكان.

وجددت النقابة مطالبتها للمجتمع الدولي، والمؤسسات الراعية لحقوق الصحفيين وحرية عملهم، بادانة ممارسات الاحتلال والضغط عليه لوقف هجماته ضد الصحفيين.

#نقابة الصحفيين

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