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تونس: احياء الذكرى الـ34 لاستشهاد القائد خليل الوزير "أبو جهاد"

السبت 16 أبريل 2022 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس: احياء الذكرى الـ34 لاستشهاد القائد خليل الوزير "أبو جهاد"



تونس/سما/

 أحيت بلديتي سيدي بوسعيد والمرسى التونسيتين، بالشراكة مع سفارة دولة فلسطين، اليوم السبت، الذكرى الـ34 لاستشهاد القائد خليل الوزير "أبو جهاد".

وحضر إحياء الذكرى، سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، ورئيس بلدية المرسى معز بوراوي، ورئيس بلدية سيدي بوسعيد، خليل الشريف، وكوادر السفارة، وأعضاء من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وطلبة وأبناء الجالية الفلسطينية في تونس.

وشدد الفاهوم على أن احياء ذكرى القائد أبو جهاد يؤكد وحدة والدم والمصير بين الشعبين والبلدين، خاصة أن تونس تدافع بقوة عن الحق الفلسطيني.

وأكد بوراوي والشريف وحدة الموقف وأن تونس لا تتضامن مع فلسطين بل شريكة في نضال الشعب الفلسطيني، ولفتا إلى استعداد البلديتين لافتتاح ساحة باسم الشهيد أبو جهاد على حدودهما، وتسمية شارع رئيسي باسم شارع فلسطين في بلدية المرسى.

#تونس #خليل الوزير #ابو جهاد

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