غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد 17 أبريل 2022.

وأشارت إلى أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة الأولى + الثانية + الثالثة حتى الرقم (100) من الكشف الجديد رقم (2022/18)، إضافةً إلى الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/16).

وأكّدت على التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، مُنوهةً إلى إجراء فحص "كورونا" للمسافرين غدًا في مركز شهداء رفح الصحي، ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وبينت أنّ مواعيد إجراء فحص "كورونا" لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات على النحو التالي:

الأحد 4/17: فحص الحافلات (3-5).

الإثنين 4/18: فحص الحافلات (6-8).

الثلاثاء 4/19: فحص الحافلتين (9و10).

وشدّدت على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، لافتةً إلى أنّ الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

للاطلاع على كشف (18/2020): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (16/2022): اضغط هنا

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