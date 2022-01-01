  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اتصال هاتفي بين بوتين و محمد بن سلمان

السبت 16 أبريل 2022 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصال هاتفي بين بوتين و محمد بن سلمان



موسكو/سما/

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عددا من الملفات الثنائية والدولية الملحة، منها النزاعان في اليمن وأوكرانيا.

وأكدت الرئاسة الروسية في بيان صدر عنها اليوم السبت أن بوتين والأمير محمد، خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب السعودي، استعرضا "المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي، خصوصا في المجال الاقتصادي والتجاري"، وأعربا عن "سعيهما المشترك إلى مواصلة تطوير الروابط متبادلة المنفعة" بين الدولتين.

وأشاد الرئيس الروسي وولي العهد السعودي، وفقا للبيان، بالعمل المشترك الجاري ضمن إطار تحالف "أوبك+" بهدف ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

وتابع البيان: "تم تبادل الآراء إزاء عدد من الملفات المطروحة على الأجندة الدولية، منها الوضع حول أوكرانيا والتسوية في اليمن".

وأكد البيان أن بوتين هنأ السعودية قيادة وشعبا بشهر رمضان الكريم، مضيفا أن الرئيس الروسي وولي عهد المملكة اتفقا على مواصلة الاتصالات بين بلديهما على مختلف المستويات.

#موسكو #بوتين #محمد بن سلمان #روسيا #السعودية

الأكثر قراءة اليوم

"طفح الكيل".. رسالة روسية حادة إلى أميركا بسبب أوكرانيا

هبوط طائرة خاصة قادمة من مصر في مطار بن غوريون..ويديعوت: هل هي جهود لمنع التصعيد ؟

روسيا تشن هجوما حادا على "اسرائيل" بسبب تصريحات لابيد

إسرائيل: سنغير عوالم الهجوم بـ”منظومة ليزر جوي” تستخدم ضد غزة أولاً

معاريف: السنوار والغرفة المشتركة.."جاهزون للدفاع عن المقدسات"

"حرب عالمية".. الإعلام الروسي ينفجر غضبا بعد غرق "موسكفا"

بتُهمة “الخيانة العُظمى”.. محمد بن سلمان يعتقل 9 قضاة بارزين من المُوالين له ومن أماكن عملهم

الأخبار الرئيسية

FQd_jEkXMAYTyDx

صاحب الصورة الأشهر في أحداث الأقصى يكشف تفاصيل اللقطة المتداولة (فيديو)

11202119114833358

كاتب إسرائيلي: هذا هو الحل الحقيقي لمنع حدوث أي عمليات فدائية

Vg0z6

الاحتلال يقرر الافراج عن العشرات من معتقلي الجمعة في باحات الأقصى

الاقصى

قيادي بالمقاومة ينفي وجود هدنة مع الاحتلال ويدعو لشد الرحال إلى الأقصى

عزت الرشق

حماس: رسالتنا للوسطاء كانت واضحة بأن القدس والأقصى خط أحمر

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم