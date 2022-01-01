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في مهرجان حاشد للتيار الاصلاحي..نجل الأسير البرغوثي: المقاومة الشاملة حق وواجب

السبت 16 أبريل 2022 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
في مهرجان حاشد للتيار الاصلاحي..نجل الأسير البرغوثي: المقاومة الشاملة حق وواجب



غزة / سما /

نظم تيار الإصلاح الديمقراطي-  ساحة غزة؛ مهرجان «عهد الأوفياء» في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، بحضور الاف المواطنين الفلسطينيين ولفيف من قادة تيار الإصلاح الديمقراطي وقادة العمل الوطني والإسلامي .

من جانبه، قال قسام البرغوثي نجل الأسير مروان، إن " هذه المناسبة الوطنية تأتي للتأكيد على ثوابت الأسير القائد مروان البرغوثي والتي لم تتغير مهما طالت سنوات الأسر"، مؤكدًا أن المقاومة الشاملة حق وواجب واختيار الأسلوب والشكل المناسب لكل مرحلة خيار فلسطيني.

وأضاف البرغوثي، أن "مقاومة الاحتلال على رأس أولويات الشعب الفلسطيني"، مشددًا على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني من خلال عقد مؤتمر وطني شامل للحوار بمشاركة الجميع دون استثناء أحد، لإنهاء الانقسام.

وشدد على ضرورة تحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس التشريعي، مشيرًا إلى ضرورة إعادة تطوير وبناء منظمة التحرير الفلسطينية والإسراع بانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي لها لتكون ممثلة عن الكل الفلسطيني.

وطالب البرغوثي بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تستند على وثيقة الأسرى للوفاق الوطني باعتبارها الوحيدة التي وافق عليها الكل الفلسطيني، تتولي الإشراف على الانتخابات، داعيًا إلى تكريس مبدأ الشراكة الوطنية واحترام الحريات.

ويأتي مهرجان «عهد الأوفياء»  إحياءً لذكرى استشهاد القائد الرمز خليل أبو الوزير «أبو جهاد»، وليوم الأسير الفلسطيني، وتضامنًا مع الأسير القائد مروان البرغوثي في الذكرى الـ20 لاعتقاله.

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