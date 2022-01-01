  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سوريا تدين جرائم الاحتلال في باحات "الأقصى"

السبت 16 أبريل 2022 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا تدين جرائم الاحتلال في باحات "الأقصى"



دمشق/سما/

 

سوريا الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف وتدنيسها لهما واعتداءاتها السافرة والهمجية على المصلين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السوري، إن "حكومة الجمهورية العربية السورية تتابع بقلق عميق ما تشهده مدينة القدس العربية من أحداث وتطورات خطيرة وبالغة الأهمية، وتدين بشكل خاص الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع المئات من الإصابات في صفوفهم في الحرم القدسي إلى جانب اعتقال المئات منهم".

وأضافت أن الصمت المريب للمجتمع الدولي وتراخي المنظمات الدولية غير المبرر في وقف هذه الاعتداءات والدعم الأميركي اللامحدود لممارسات الاحتلال والعدوان والاستيطان والتهويد والقتل والتدمير والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن يغير من حقائق التاريخ الراسخة ولن يؤدي إلى تراجع أمتنا عن حقوقها لأن إسرائيل هي من يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وستبقى القضية الفلسطينية قضية سوريا الأساسية وقضية شعبنا العربي في كل مكان.

وحيت صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ بداية شهر رمضان المبارك في مختلف المدن والقرى الفلسطينية، التي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء، وتدمير المنازل والممتلكات مؤكدة استمرار دعمها ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين المدافعين عن عروبة القدس.

ـــ

#سوريا #المسجد الاقصى #جرائم الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

"طفح الكيل".. رسالة روسية حادة إلى أميركا بسبب أوكرانيا

هبوط طائرة خاصة قادمة من مصر في مطار بن غوريون..ويديعوت: هل هي جهود لمنع التصعيد ؟

روسيا تشن هجوما حادا على "اسرائيل" بسبب تصريحات لابيد

يديعوت: جهود دولية لمنع التصعيد بغزة..وهنية يضع شروطه...

إسرائيل: سنغير عوالم الهجوم بـ”منظومة ليزر جوي” تستخدم ضد غزة أولاً

معاريف: السنوار والغرفة المشتركة.."جاهزون للدفاع عن المقدسات"

"حرب عالمية".. الإعلام الروسي ينفجر غضبا بعد غرق "موسكفا"

الأخبار الرئيسية

Vg0z6

الاحتلال يقرر الافراج عن العشرات من معتقلي الجمعة في باحات الأقصى

الاقصى

قيادي بالمقاومة ينفي وجود هدنة مع الاحتلال ويدعو لشد الرحال إلى الأقصى

عزت الرشق

حماس: رسالتنا للوسطاء كانت واضحة بأن القدس والأقصى خط أحمر

الأحمد: قرارات "المركزي" موضوعة على الطاولة للتنفيذ خلال اجتماع القيادة غداً

القبة الحديدية

إسرائيل: سنغير عوالم الهجوم بـ”منظومة ليزر جوي” تستخدم ضد غزة أولاً

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم