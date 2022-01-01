سوريا تدين جرائم الاحتلال في باحات "الأقصى"

دمشق/سما/

سوريا الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف وتدنيسها لهما واعتداءاتها السافرة والهمجية على المصلين.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السوري، إن "حكومة الجمهورية العربية السورية تتابع بقلق عميق ما تشهده مدينة القدس العربية من أحداث وتطورات خطيرة وبالغة الأهمية، وتدين بشكل خاص الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع المئات من الإصابات في صفوفهم في الحرم القدسي إلى جانب اعتقال المئات منهم".

وأضافت أن الصمت المريب للمجتمع الدولي وتراخي المنظمات الدولية غير المبرر في وقف هذه الاعتداءات والدعم الأميركي اللامحدود لممارسات الاحتلال والعدوان والاستيطان والتهويد والقتل والتدمير والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن يغير من حقائق التاريخ الراسخة ولن يؤدي إلى تراجع أمتنا عن حقوقها لأن إسرائيل هي من يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وستبقى القضية الفلسطينية قضية سوريا الأساسية وقضية شعبنا العربي في كل مكان.

وحيت صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ بداية شهر رمضان المبارك في مختلف المدن والقرى الفلسطينية، التي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء، وتدمير المنازل والممتلكات مؤكدة استمرار دعمها ووقوفها إلى جانب الفلسطينيين المدافعين عن عروبة القدس.

ـــ