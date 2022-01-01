  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"كوبلاك" تدعو حكومات أميركا اللاتينية وبحر الكاريبي إلى مقاطعة "إسرائيل"

السبت 16 أبريل 2022 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كوبلاك" تدعو حكومات أميركا اللاتينية وبحر الكاريبي إلى مقاطعة "إسرائيل"



بيونس آيرس/سما/

دعت الكونفدرالية الفلسطينية في أميركا اللاتينية والكاريبي "كوبلاك"، حكومات أميركا اللاتينية وبحر الكاريبي، إلى تعليق الاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، بسبب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت "كوبلاك" في بيان صحفي اليوم السبت، إن بقاء هذه الاتفاقيات، إقرار بالأعمال القمعية وجميع أنواع الفظائع التي يمارسها الاحتلال بلا رحمة بحق الشعب الفلسطيني.

وأدانت العدوان الوحشي ضد المصلين في المسجد الأقصى، والهجوم على كنيسة القيامة، وجرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل يومي ودون توقف بناء على أوامر حكومتها.

وقالت: من جديد نذكر بوجود معيار مزدوج في التعامل مع دول العالم الثالث، فخلال شهر فرضت العقوبات على روسيا بسبب الازمة في أوكرانيا، لكن لا توجد عقوبة أخلاقية أو حقيقية لدولة تحتل فلسطين، مثل إسرائيل لعقود، في انتهاك صريح لجميع الاتفاقيات الدولية وقرارات الامم المتحدة، التي تم إصدارها مرارا وتكرارا مع أدلة واضحة لفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين من قبل المنظمات الدولية الشهيرة في حقوق الإنسان.

وأكدت "كوبلاك" أنه حان الوقت كي يعمل المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على حياة الفلسطينيين وحمايتها، "فحياة انسان لا تساوي أكثر من حياة إنسان آخر، وهي قيمة مقدسة في حد ذاتها، ومن الواضح أن إسرائيل لا تفهم ذلك".

وطالبت جميع حكومات أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بإدانة هذه الحقائق الشاذة حفاظا على حياة الجميع، مشيرة إلى ان حقوق الشعب الفلسطيني يتم سحقها يوميا من قبل قوة الاحتلال.

وبينت أن إسرائيل تريد أن تظهر نفسها كدولة متسامحة وديمقراطية، لكنها تقمع أي اختلاف في الرأي مع الأيديولوجية التي تدعمها.

#كوبلاك #أمريكا اللاتينية #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

"طفح الكيل".. رسالة روسية حادة إلى أميركا بسبب أوكرانيا

هبوط طائرة خاصة قادمة من مصر في مطار بن غوريون..ويديعوت: هل هي جهود لمنع التصعيد ؟

روسيا تشن هجوما حادا على "اسرائيل" بسبب تصريحات لابيد

يديعوت: جهود دولية لمنع التصعيد بغزة..وهنية يضع شروطه...

إسرائيل: سنغير عوالم الهجوم بـ”منظومة ليزر جوي” تستخدم ضد غزة أولاً

معاريف: السنوار والغرفة المشتركة.."جاهزون للدفاع عن المقدسات"

"حرب عالمية".. الإعلام الروسي ينفجر غضبا بعد غرق "موسكفا"

الأخبار الرئيسية

Vg0z6

الاحتلال يقرر الافراج عن العشرات من معتقلي الجمعة في باحات الأقصى

الاقصى

قيادي بالمقاومة ينفي وجود هدنة مع الاحتلال ويدعو لشد الرحال إلى الأقصى

عزت الرشق

حماس: رسالتنا للوسطاء كانت واضحة بأن القدس والأقصى خط أحمر

الأحمد: قرارات "المركزي" موضوعة على الطاولة للتنفيذ خلال اجتماع القيادة غداً

القبة الحديدية

إسرائيل: سنغير عوالم الهجوم بـ”منظومة ليزر جوي” تستخدم ضد غزة أولاً

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم