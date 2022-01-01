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السيسي لدى استقباله وفدا من الكونغرس يؤكد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية

السبت 16 أبريل 2022 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي لدى استقباله وفدا من الكونغرس يؤكد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية



القاهرة / سما /

أكد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح  السيسي، موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية.

وقال الرئيس السيسي  لدى استقباله اليوم السبت، وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، إن هذا الأمر من شأنه أن يفتح آفاقاً للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، وأشاد وفد الكونغرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام.

#السيسي

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