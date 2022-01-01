السيسي لدى استقباله وفدا من الكونغرس يؤكد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية

القاهرة / سما /

أكد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية.

وقال الرئيس السيسي لدى استقباله اليوم السبت، وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، إن هذا الأمر من شأنه أن يفتح آفاقاً للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، وأشاد وفد الكونغرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام.