الصين تدخل لقاحين في معركة مواجهة السلالة شديدة العدوى

وكالات / سما /

أعلنت الصين، يوم السبت، الموافقة على اختبار لقاحين مرشحين لمكافحة السلالة "أوميكرون" من فيروس كوفيد-19.

وقالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة "سينوفارم"، إن لقاحين مرشحين لمكافحة كوفيد-19 طورتهما وحدات في المجموعة لمكافحة السلالة أوميكرون، حازا على الموافقة على إجراء التجارب السريرية عليهما، لاستخدامهما كجرعات تنشيطية في هونغ كونغ.

وأوضحت المجموعة في بيان أن اللقاحين المرشحين اللذين يحتوي كل منهما على فيروس أوميكرون معطل أو "مقتول" والمماثلين للقاحي سينوفارم المستخدمين في الصين، سيتم اختبارهما على الراشدين الذين تلقوا بالفعل جرعتين أو ثلاث جرعات من أحد اللقاحات، حسبما نقلت "رويترز".

ويخوض العلماء في أنحاء العالم سباقا لدراسة جرعات محدثة ضد أوميكرون بعد أن أشارت البيانات إلى أن الأجسام المضادة المتكونة من اللقاحات التي أُنتجت لمكافحة السلالات القديمة تسفر عن نشاط أضعف في مجال القضاء على سلالة أوميكرون شديدة العدوى.