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غرق سفينة تونسية محملة بـ750 طنا من الوقود

السبت 16 أبريل 2022 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرق سفينة تونسية محملة بـ750 طنا من الوقود



تونس / سما /

غرقت، اليوم السبت، سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود تعرضت لحادث بحري، بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس، وتم إجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص.
ونقلا عن وكالة رويترز، كانت السفينة تحمل 750 طنا من الوقود، وأرسلت نداء استغاثة على بعد سبعة أميال من قابس، استجابت له البحرية التونسية.

وقالت وزارة البيئة التونسية، إن المياه تسربت إلى سفينة الشحن التجارية "XELO" الحاملة لراية غينيا الاستوائية، ووصل ارتفاعها إلى مترين، والسلطات تعمل على تفادي كارثة بيئية، والحد من تداعياته.

#تونس #الوقود

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