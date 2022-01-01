  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجلس النقباء الاردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان

السبت 16 أبريل 2022 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس النقباء الاردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان



عمان / سما /

طالبت النقابات المهنية في الأردن الحكومة الاردنية باتخاذ قرارات وإجراءات جدية وفورية تجاه الاحتلال الاسرائيلي، احتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين فيه.

ودعت النقابات في بيان لرئيس مجلس النقباء الاردني نقيب المحامين مازن ارشيدات بطرد السفير الاسرائيلي وسحب السفير الاردني ووقف كافة أشكال التعاون والتطبيع مع الاحتلال.

كما طالب بيان النقابات، جامعة الدول العربية بالتحرك السريع لتوحيد الصف العربي واتخاذ قرارات جريئة تدين هذه الممارسات والإجراءات ووقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال.

ودعا الاتحادات المهنية العربية للتحرك مع نقاباتها، والتحرك الشعبي والنقابي للضغط على الحكومات العربية المطبعة مع الاحتلال الاسرائيلي.

وأدان مجلس النقباء الصمت العربي والدولي المطبق تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم على يد الاحتلال، وعبر عن استنكاره لها مؤكدا أنها تضرب بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية.

ووجه مجلس النقباء التحية للوقفة البطولية للشعب الفلسطيني في مقاومتة للاحتلال بكافة اشكالها وخصوصاً أهلنا المرابطين في المسجد الاقصى والقدس، ودعا بالرحمة للشهداء الذين ارتقوا، وللجرحى بالشفاء العاجل.

#الأردن #السفير الإسرائيلي #عمان
السفارة الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

"طفح الكيل".. رسالة روسية حادة إلى أميركا بسبب أوكرانيا

هبوط طائرة خاصة قادمة من مصر في مطار بن غوريون..ويديعوت: هل هي جهود لمنع التصعيد ؟

روسيا تشن هجوما حادا على "اسرائيل" بسبب تصريحات لابيد

يديعوت: جهود دولية لمنع التصعيد بغزة..وهنية يضع شروطه...

معاريف: السنوار والغرفة المشتركة.."جاهزون للدفاع عن المقدسات"

إسرائيل: سنغير عوالم الهجوم بـ”منظومة ليزر جوي” تستخدم ضد غزة أولاً

"حرب عالمية".. الإعلام الروسي ينفجر غضبا بعد غرق "موسكفا"

الأخبار الرئيسية

عزت الرشق

حماس: رسالتنا للوسطاء كانت واضحة بأن القدس والأقصى خط أحمر

الأحمد: قرارات "المركزي" موضوعة على الطاولة للتنفيذ خلال اجتماع القيادة غداً

القبة الحديدية

إسرائيل: سنغير عوالم الهجوم بـ”منظومة ليزر جوي” تستخدم ضد غزة أولاً

قيادي في حماس : ما يتم تداوله حول التوصل لتهدئة مع الاحتلال عار عن الصحة

صحيفة: مؤشرات على نجاح الوساطات بوقف التصعيد في الأراضي المحتلة

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم