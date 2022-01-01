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النائبة الأمريكية طليب تعلق على اقتحام الاحتلال للأقصى وتنتقد بلادها

السبت 16 أبريل 2022 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائبة الأمريكية طليب تعلق على اقتحام الاحتلال للأقصى وتنتقد بلادها



وكالات / سما /

علّقت النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك.

وقالت طليب في تغريدة لها إنه "أمر خاطئ وقاسٍ أن يهاجم الناس في أماكن عبادتهم المقدسة".

كما أنها انتقدت الوقوف الأمريكي إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي قائلة إنها "سئمت" من تمكين بلادها للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان الدولية، مرفقة مقطعا مصورا يظهر اعتداء جنود الاحتلال على الفلسطينيين في الأقصى.

وأدانت دول ومنظمات عربية اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى خلال صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك وفق بيانات رسمية، الجمعة، في مصر والجزائر والكويت وقطر والأردن ولبنان ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج وحركة "النهضة" التونسية.

وفي وقت سابق الجمعة، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى أثناء تواجد المصلين، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين داخله واعتقال آخرين.

واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، الاعتداءات الإسرائيلية "تصعيدا خطيرا على مشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وانتهاكاً صارخاً للقرارات والمواثيق الدولية".

وحمل البيان "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والاعتداءات اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

ودعت المنظمة "مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وللأماكن المقدسة، ومنع تكرار هذه الاعتداءات التي من شأنها تغذية الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار بالمنطقة".

#رشيدة طليب #المسجد الأقصى #القدس #رمضان

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