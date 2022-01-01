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"المحامين العرب" يدعو لاتخاذ خطوات توقف تمرد الاحتلال على الشرعية الدولية

السبت 16 أبريل 2022 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المحامين العرب" يدعو لاتخاذ خطوات توقف تمرد الاحتلال على الشرعية الدولية



القاهرة / سما /

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسجد الأقصى المبارك والإعتداء الهمجي على المصلين.

وقال بنعيسى في بيان صحفي اليوم السبت، رغم الإدانات العربية والدولية والأممية للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وللدعوات الخطيرة لاقتحام المسجد الأقصى، إلا أن الإحتلال مستمر في إعتداءاته في تحد صارخ للمجتمع الدولي.

وأضاف أن الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء باقتحامه المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واعتقال العشرات منهم، في محاولة لفرض أمر واقع جديد يتنافى مع القانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد، ما يستفز مشاعر العرب والمسلمين في كافة أرجاء المعمورة.

وحيا الأمين العام، صمود المرابطين والمرابطات دفاعا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعن كرامة العرب والمسلمين من المساس بقدسهم.

ودعا، المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فورية حاسمة تجبر الاحتلال على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة وتوقف تمرده الدائم على الشرعية الدولية.

#اتحاد المحامين العرب

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