حزب الله: اقتحام الاحتلال للأقصى انتهاك خطير يمس مشاعر أكثر من مليار مسلم

بيروت / سما /

دان حزب الله بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها الهمجية على المصلين وممارساتها العدوانية على المقدسيين وتنكيلها بهم وتخريبها لممتلكاتهم.

وأعرب بيان للحزب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني المنتفض في القدس المحتلة والمدافع عن حرمة الأقصى، ويحي شجاعته وتصديه البطولي لآلة الإرهاب الإسرائيلي.

وذكر أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك خطير لحرمة المسجد الأقصى يمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم ويستفز كل الأحرار في العالم.

ودعا بيان حزب الله منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والدول والشعوب العربية والإسلامية للقيام بواجباتها الدينية والأخلاقية تجاه هذه الممارسات الإرهابية ولنصرة أهلنا المقدسيين وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لهم.