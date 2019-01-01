الفلسطينية سما عبد الهادي في مهرجان كواتشيلا الموسيقي العالمي

بالم سبرينغس (الولايات المتحدة) - أ ف ب:

يعود مهرجان "كواتشيلا" الموسيقي الشهير، بعد توقف منذ العام 2019 بسبب جائحة "كورونا" (كوفيد-19)، ويتوقّع حضور مئات آلاف الأشخاص إلى كاليفورنيا تزامناً مع ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا تشهده الولايات المتحدة، لمتابعة أنشطته التي ستكون بين المشاركين فيها منسقة الأسطوانات (دي جاي) الفلسطينية سما عبد الهادي.

ويمتد هذا الحدث الضخم أسبوعين، وتقام أنشطته في الأيام الثلاثة الأخيرة لكل منهما، ويشكل باكورة الحفلات الموسيقية المرتقبة في الصيف. ومن أبرز النجوم المشاركين في مهرجان هذا العام: البريطاني هاري ستايلز، والأميركية بيلي ايليش، والكندي ذي ويكند، وفرقة سويدش هاوس مافيا.

وتعذرت إقامة المهرجان منذ العام 2019، إذ اضطر المنظمون لإلغاء مهرجان العام 2020، بعد إرجائه في بادئ الأمر إلى الخريف، كما حصل أيضاً مع نسخة 2021 بسبب الجائحة.

وأعلن المنظمون أنّهم لن يطلبوا من المشاركين إثباتاً يؤكد على تلقيهم اللقاح، ولن يفرضوا وضع الكمامات ولا حتى التباعد الاجتماعي.

وعادة ما يقام المهرجان في الهواء الطلق، ويستقبل نحو 125 ألف متفرج يومياً من أنحاء البلاد كلها ومن خارجها، وينزل عدد كبير منهم في خيم ينصبونها أو داخل فنادق مجاورة.

وسيتوافر موقعان يتيحان إجراء فحوص "كوفيد-19". وأشار خوسيه أربالو، وهو ناطق باسم السلطات الصحية المحلية إلى أنّ مواقع إضافية ستوفر لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا.

وفيما تراجعت الحالات بشكل كبير منذ كانون الثاني في الولايات المتحدة، عادت لترتفع مسجلة في المتوسط نحو 31 ألف حالة يومياً، بحسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأعادت بعض الجامعات فرض إلزامية وضع الكمامات، لكنّ القيود المرتبطة بالجائحة تبقى مفروضة بشكل محدود في معظم المناطق، بما فيها ولاية كاليفورنيا.

ومن أبرز الأسماء المشاركة في مهرجان كواتشيلا هذا العام فنانتا "الراب" ميغن ذي ستاليون ودوجا كات، والمغنية فيبي بريدجرز.

وأضيف في اللحظات الأخيرة إلى لائحة الفنانين المشاركين: ذي ويكند، وفرقة سويدش هاوس مافيا، بعدما أعلن الأميركي كانييه ويست انسحابه.

وامتنع ترافيس سكوت كذلك عن المشاركة في المهرجان، بعد التدافع الذي شهدته حفلته العام الماضي في هيوستن، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

ومن المرتقب أن يشهد المهرجان حفلات لكل من فرقة لانبيراتريس، والمغني ستروماييه، ومنسقة الأسطوانات (دي جاي) الفلسطينية سما عبد الهادي، وبلاك كوفي من جنوب إفريقيا، فيما سيكون الافتتاح بحفل لفرقة أركاد فاير.