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بيلا حديد تهاجم " اسرائيل" : كيف تجرؤون على ذلك خلال رمضان ؟

السبت 16 أبريل 2022 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيلا حديد تهاجم " اسرائيل" : كيف تجرؤون على ذلك خلال رمضان ؟



وكالات / سما /

دانت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد، انتهاكات جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين في المسجد الأقصى بالقدس.

وجاء ذلك من خلال نشر حديد العديد من الصور والفيديوهات عبر خاصية “الستوري” بحسابها الشخصي على “إنستغرام”.

وقالت بيلا حديد: إن “مايفعله الجنود الإسرائيليون في المسجد الأقصى، بمنتصف الصلاة، وفي شهر رمضان المبارك، لا يفعله إلا المُختلون عقلياً”.

وتابعت “لن أسمح لأي شخص بأن يبرّر أفعال الجيش الإسرائيلي!”.

وأوضحت أن “هؤلاء الناس الذين تقومون بضربهم بالرصاص المطاطي؟ هؤلاء من تخافون منهم؟ إنه استعراض قوة مثير للاشمئزاز، كيف تجرؤون على ذلك خلال شهر رمضان الكريم؟”.

في حين أكدت عارضة الأزياء الشهيرة أن موقع إنستغرام قد فعل بحقها الـ”shadow banned” وهو حظر ظهور جزئي للمتابعين، بسبب منشوراتها عن فلسطين.

وبحسب موقعMiddle East Eye قالت حديد، عندما أنشر عن فلسطين، يتم حظر ظهوري بشكل جزئي على الفور، ويقل عدد متابعي قصصي ومنشوراتي نحو مليون شخص”.

#اسرائيل #بيلا حديد #رمضان #شهر رمضان #الاحتلال #المسجد الاقصى #القدس

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