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"حقوق الانسان العربية" تدعو لجنة التحقيق الدولية للإسراع في إصدار تقريرها لمساءلة إسرائيل

السبت 16 أبريل 2022 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حقوق الانسان العربية" تدعو لجنة التحقيق الدولية للإسراع في إصدار تقريرها لمساءلة إسرائيل



القاهرة / سما /

أدانت لجنة حقوق الإنسان العربية بأشد العبارات ما أقدمت عليه القوة القائمة بالاحتلال من انتهاكات في المسجد الأقصى المبارك، داعية لجنة التحقيق الدولية المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان سرعة إصدار تقريرها عن هذه الانتهاكات، من أجل ضمان المساءلة والمحاسبة عنها.


وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري، في تصريح  صحفي، أن ما شهده المسجد الأقصى بالأمس من تعدٍ على المصلين هو امتداد لسلسلة بغيضة من الانتهاكات التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإمعانا في خرق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام الحق في ممارسة الشعائر الدينية.


وأوضح المري، إن هذا الانتهاك الصارخ لمبادئ حقوق الإنسان والتعدي المقيت ضد المقدسات الدينية يُظهِر توجه القوة القائمة بالاحتلال لإثارة مشاعر المسلمين في مختلف بقاع العالم خلال شهر رمضان المبارك.


وأشار إلى أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أصدر بتاريخ 21 مايو 2021 قرارا بتشكيل اللجنة الدولية المستقلة المستمرة للتحقيق في جميع الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية وإسرائيل، وجميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة، وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع.

#حقوق الانسان العربية

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