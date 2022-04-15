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الامارات تدين اقتحام الاحتلال للأقصى وتطالب بوضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية

السبت 16 أبريل 2022 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الامارات تدين اقتحام الاحتلال للأقصى وتطالب بوضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية



أبو ظبي / سما /

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، ضرورة ضبط النفس وتوفير الحماية للمصلين، مشيرة إلى موقف بلادها الداعي إلى ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.

كما أكدت ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي، والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

وشددت على ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#الامارات #الاحتلال #المسجد الأقصى

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