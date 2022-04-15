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إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 16 أبريل 2022 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (10 _ 15 إبريل 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 8335 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 7850.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 8201 مواطنين و99 أجنبياً، و35 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 7711 مواطناً، و81 أجنبياً، و55 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

#معبر بيت حانون

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