  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ليبيا تدين اقتحام الاحتلال للأقصى وتدعو مجلس الأمن لردع هذه الاعتداءات

السبت 16 أبريل 2022 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبيا تدين اقتحام الاحتلال للأقصى وتدعو مجلس الأمن لردع هذه الاعتداءات



طرابلس / سما /

ادانت دولة ليبيا، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة 15 أبريل 2022، المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين المتواجدين فيه مما أسفر عن إصابة وإعتقال العشرات منهم.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الليبية، في بيان صحفي، إنّ هذه الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال وخاصة في ليالي شهر رمضان الكريم عدا عن كونها انتهاك لحرمة المسلمين في أداء شعائرهم الدينية، فإنها تظهر بكل تأكيد الممارسات الإجرامية التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي والتي تظهر استهتاره بالمقدسات الإسلامية.

وجددت ليبيا رفضها لهذه الأعمال الإرهابية، وأكدت ضرورة احترام حقوق الإنسان والتي من بينها أن يكون للمصلين المسلمين الحرية والحماية الكاملة في أداء شعائرهم في المسجد الأقصى المبارك.

ودعت المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن يضطلع بدوره في ردع هذه الاعتداءات الإجرامية والتي تضرب بعرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولية بالخصوص.

#ليبيا #الاحتلال #المسجد الاقصى #القدس

الأكثر قراءة اليوم

"طفح الكيل".. رسالة روسية حادة إلى أميركا بسبب أوكرانيا

هبوط طائرة خاصة قادمة من مصر في مطار بن غوريون..ويديعوت: هل هي جهود لمنع التصعيد ؟

يديعوت: جهود دولية لمنع التصعيد بغزة..وهنية يضع شروطه...

روسيا تشن هجوما حادا على "اسرائيل" بسبب تصريحات لابيد

معاريف: السنوار والغرفة المشتركة.."جاهزون للدفاع عن المقدسات"

"حرب عالمية".. الإعلام الروسي ينفجر غضبا بعد غرق "موسكفا"

بينيت بعد مداولات أمنية : جاهزون لأي سيناريو بالمسجد الأقصى

الأخبار الرئيسية

قيادي في حماس : ما يتم تداوله حول التوصل لتهدئة مع الاحتلال عار عن الصحة

صحيفة: مؤشرات على نجاح الوساطات بوقف التصعيد في الأراضي المحتلة

الجهاد الاسلامي: أبلغنا الوسطاء أن المقاومة لن تقف مغلولة الأيدي أمام مشاهد القتل والإبادة والتطهير العرقي

photo_2022-04-15_17-43-55

هبوط طائرة خاصة قادمة من مصر في مطار بن غوريون..ويديعوت: هل هي جهود لمنع التصعيد ؟

224 إصابة في مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم