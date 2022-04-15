ليبيا تدين اقتحام الاحتلال للأقصى وتدعو مجلس الأمن لردع هذه الاعتداءات

طرابلس / سما /

ادانت دولة ليبيا، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة 15 أبريل 2022، المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين المتواجدين فيه مما أسفر عن إصابة وإعتقال العشرات منهم.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الليبية، في بيان صحفي، إنّ هذه الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال وخاصة في ليالي شهر رمضان الكريم عدا عن كونها انتهاك لحرمة المسلمين في أداء شعائرهم الدينية، فإنها تظهر بكل تأكيد الممارسات الإجرامية التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي والتي تظهر استهتاره بالمقدسات الإسلامية.

وجددت ليبيا رفضها لهذه الأعمال الإرهابية، وأكدت ضرورة احترام حقوق الإنسان والتي من بينها أن يكون للمصلين المسلمين الحرية والحماية الكاملة في أداء شعائرهم في المسجد الأقصى المبارك.

ودعت المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن يضطلع بدوره في ردع هذه الاعتداءات الإجرامية والتي تضرب بعرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولية بالخصوص.