رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين بطريقة وحشية، ما أسفر عن إصابة أكثر من 160 مصلٍ، واعتقال 400 آخرين، وتوالي ردود الأفعال المحلية والعربية والدولية المنددة والغاضبة.

كما عنونت الصحف استشهاد الفتى شوكت عابد (17 عاما) من بلدة كفر دان غرب جنين، متأثرًا بإصابته الخطيرة، وإصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ أذان الفجر المقدسي.. حي على التحدي

_ شهيد وعشرات الجرحى في "هبة رمضان" في الضفة

_ الرئاسة: اقتحام الاحتلال لـ "الأقصى" وتدنيسه للمقدسات بمثابة إعلان حرب

_ الرئيس يعزي بوفاة والدة المحافظ موفق دراغمة واللواء نايف الزغموري "أبو السعيد كركر"

_ تنديد محلي وعربي ودولي واسع باقتحام المسجد ودعوات لتوفير حماية دولية لشعبنا.. اقتحام الاحتلال لـ "الأقصى".. دفع باتجاه حرب دينية

_ اشتية: اقتحام "الأقصى" والاعتداء على المصلين نذير خطير واستفزاز للمشاعر

_ الشيخ يبحث هاتفيًا مع وزيري خارجية الأردن وقطر التصعيد الاسرائيلي في "الأقصى"

_ بيان أوروبي مشترك يدعو الى الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس

_ أم الفحم تحتج على اعتداءات الاحتلال في "الأقصى" والشرطة الاسرائيلية تحول المدينة لثكنة عسكرية

_ 34 عامًا على اغتيال القائد خليل الوزير "أبو جهاد"

"الأيام":

_ اقتحام الفجر للمسجد الأقصى: 158 إصابة وأكثر من 476 اعتقالا وتخريب واسع

_ الرئاسة: اقتحام الاحتلال للأقصى.. إعلان حرب على شعبنا

_ نيويورك: منصور يجري اتصالات دولية حول اعتداءات الاحتلال

_ اندلاع مواجهات ليلية ووقوع إصابات في محافظات عدة

_ شهيد متأثرًا بجروحه وعشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات إسنادًا للأقصى في محافظات عدة

_ القدس: الكنائس المسيحية الغربية تحيي "الجمعة العظيمة"

_ غانتس يريد "كيانين سياسيين" وسيطرة أمنية اسرائيلية مطلقة

_ روسيا تتعهد تكثيف قصف كييف غداة غرق بارجتها "موسكفا" في البحر الأسود

"القدس":

_ إصابة 203 مصلين واعتقال نحو 400 خلال اقتحام عنيف للأقصى

_ جماهير غفيرة تشيع الشهيد الفتى عابد في جنين

_ إدانات واسعة للعدوان الإسرائيلي على الحرم القدسي الشريف

_ الولايات المتحدة تسعى لضم الفلسطينيين لـ "خطط التعاون الإقليمي"

_ غانتس: حل الصراع يتمثل بوجود كيانين منفصلين سياسيا وليس جغرافيا

_ مسيرة حاشدة بغزة ضد العدوان

_ روسيا تتوعد بتكثيف القصف على كييف