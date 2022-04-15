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وقفات احتجاجية في الأردن تندد بالعدوان الإسرائيلي

السبت 16 أبريل 2022 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وقفات احتجاجية في الأردن تندد بالعدوان الإسرائيلي



عمان/سما/

نددت وقفات احتجاجية انطلقت الجمعة، في عمان والعديد من محافظات المملكة، بالاعتداءات والاقتحامات التي قامت وتقوم بها سلطات الاحتلال في القدس وجنين ومناطق أخرى بالضفة.

وطالب مئات المشاركين بوحدة الصف العربي لإيقاف القتل بدم بارد الذي تمارسه سلطات الاحتلال في ظل الصمت الدولي، إلى جانب استفزاز مشاعر المسلمين في شهر رمضان المبارك باقتحام المقدسات والإساءة للمصلين والتعدي عليهم بأبشع الطرق.

ودعا المحتجون المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزّل، هاتفين للأقصى وللشهداء وللمرابطين بالقدس والمدافعين عن الكرامة العربية في القدس وجنين، مستنكرين اقتحامات بيوت الصائمين واطلاق الرصاص على الفلسطينيين دون أي اعتبار للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

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