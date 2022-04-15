  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سي إن إن": بلينكن أبلغ الأوروبيين بأنه يتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا حتى نهاية 2022

السبت 16 أبريل 2022 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سي إن إن": بلينكن أبلغ الأوروبيين بأنه يتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا حتى نهاية 2022



وكالات - سما-

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ حلفاء واشنطن الأوروبيين بأنه يتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وقال مسؤولان أوروبيان لم يتم ذكر اسميهما، إن بلينكن يتوقع أن الحرب قد تستمر حتى نهاية العام الجاري.

بدوره، أشار مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن "ناقش مع نظرائه مخاوفنا من أن النزاع قد يطول أمده، لكن جميع جهوده تتمحور حول كيفية وقفه بأسرع ما يمكن".


 

ويشير المسؤولون إلى أنه لا توجد "أي مؤشرات على تغير أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، وأنه "لن يسعى للمفاوضات الدبلوماسية على الأرجح، إن لم يواجه هزيمة عسكرية".

وأكد المسؤولون أن "العزم الدولي" لدعم أوكرانيا بالأسلحة سيبقى قائما، وأنه قد تكون هناك تغيرات في طابع الأسلحة التي ستكون هناك حاجة إليها في حال استمرار النزاع.

وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك ساليفان قد صرح يوم الخميس، بأن القتال في أوكرانيا قد يستمر لعدة أشهر على الأرجح أو حتى أكثر من ذلك.

الأكثر قراءة اليوم

"طفح الكيل".. رسالة روسية حادة إلى أميركا بسبب أوكرانيا

موقع عبري: لهذا السبب .. القلق الرئيسي من حركة فتح !!

يديعوت: جهود دولية لمنع التصعيد بغزة..وهنية يضع شروطه...

روسيا تشن هجوما حادا على "اسرائيل" بسبب تصريحات لابيد

هبوط طائرة خاصة قادمة من مصر في مطار بن غوريون..ويديعوت: هل هي جهود لمنع التصعيد ؟

معاريف: السنوار والغرفة المشتركة.."جاهزون للدفاع عن المقدسات"

بينيت بعد مداولات أمنية : جاهزون لأي سيناريو بالمسجد الأقصى

الأخبار الرئيسية

قيادي في حماس : ما يتم تداوله حول التوصل لتهدئة مع الاحتلال عار عن الصحة

صحيفة: مؤشرات على نجاح الوساطات بوقف التصعيد في الأراضي المحتلة

الجهاد الاسلامي: أبلغنا الوسطاء أن المقاومة لن تقف مغلولة الأيدي أمام مشاهد القتل والإبادة والتطهير العرقي

photo_2022-04-15_17-43-55

هبوط طائرة خاصة قادمة من مصر في مطار بن غوريون..ويديعوت: هل هي جهود لمنع التصعيد ؟

224 إصابة في مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم