قتيل في جريمة إطلاق نار في يافا

يافا/سما/

قُتل محمد ديب، في الأربعينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها حرجة في جريمة إطلاق نار بمدينة يافا، مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" الاسرائيلية أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 22:24، حول مصاب بإطلاق نار في يافا، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش له إذ وصفت حالته بالحرجة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "فولفسون" وهو يعاني من جروح حرجة في القسم العلوي من جسده، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وبحسب مصادر محلية فقد فتحت الشرطة الاسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.