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قيادي في حماس : ما يتم تداوله حول التوصل لتهدئة مع الاحتلال عار عن الصحة

السبت 16 أبريل 2022 02:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في حماس : ما يتم تداوله حول التوصل لتهدئة مع الاحتلال عار عن الصحة



غزة/سما/

نفى محمود مرداوي، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، الأنباء التي تتحدث حول وجود تهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا ان ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة.

وأكد مرداوي، في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية، اليوم السبت أن ما يتم تداوله يهدف للإضرار بالحالة المعنوية للشعب الفلسطيني الذي يخوض معركة ضارية دفاعاً عن مقدساته ويضحي فيها بأغلى ما يملك.

وطالب، الجميع بعدم تداول هذه الاشاعات، واعتماد الرواية الفلسطينية بعيدا عن الاعلام الإسرائيلي المضلل، مؤكدا في الوقت ذاته أن قيادة حركة حماس بالتعاون مع الفصائل، تجري حوارا مع الوسطاء لنزع فتيل الأزمة التي فرضها الاحتلال بانتهاك حرمة المسجد الأقصى.

 

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