قوات الاحتلال تعتقل شابين وتحتجز آخرين وسط الخليل

الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنين واحتجزت عددا من الشبان في حي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل.

وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يوسف العزة وعبد الله أبو عيشة، كما احتجزت لمدة ساعة تقريبا عددا من الشبان من عائلات أبو هيكل وغانم وأبو عيشة وغيرها، ومنعوهم من الوصول إلى منازلهم في الحي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن على الدوام عمليات احتجاز وتنكيل بحق المواطنين في تل الرميدة وسط الخليل، بحجة تأمين الحماية لمرور المستوطنين إلى مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة.