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الاحتلال يفرج عن 18 طفلا بعد ساعات من اعتقالهم من المسجد الأقصى

الجمعة 15 أبريل 2022 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن 18 طفلا بعد ساعات من اعتقالهم من المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن الأطفال الذين اعتقلتهم بالمسجد الاقصى المبارك فجر وصباح اليوم.

وأفادت مراسلتنا أن سلطات الاحتلال أفرجت عن 18 طفلا دون سن الـ 14 عامًا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، بعد ساعات من اعتقالهم من المسجد الأقصى المبارك، ونقلهم إلى معتقل "متسودات أدوميم" المقام على أراضي المواطنين في قرية العيسوية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت أكثر من 400 مواطن خلال أدائهم الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك فجر وصباح اليوم، وما يزال غالبيتهم رهن الاعتقال.

#الاحتلال الاسرائيلي #الاقصى ’

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