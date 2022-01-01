الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص ويعتقله غرب سلفيت

سلفيت/سما/

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طفلا بالرصاص قبل أن تعتقله، خلال مواجهات اندلعت عند مدخل بلدة قرواة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت مراسلتنا أن الطفل عزات جهاد مرعي (14 عامًا) أصيب بالرصاص في منطقة الفخذ قبل أن يعتقله جنود الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت البوابة الحديدية عند مدخل القرى الغربية في محافظة سلفيت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا" أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة قراوة بني حسان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الطفل مرعي قبل اعتقاله.