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إصابة 4 شبان بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في النبي صالح

الجمعة 15 أبريل 2022 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 4 شبان بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في النبي صالح



رام الله/سما/

 

أصيب 4 شبان بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل قرية النبي صالح، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة شاب برصاص "التوتو" في الساقين، وشابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب من مخيم الجلزون شمال رام الله بعد احتجاز مركبته عند مدخل النبي صالح، وأصيب بالقدم برصاص "التوتو".

#اصابات #النبي صالح

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