  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصادر تكشف فحوى الرسائل التي نقلتها حماس إلى الاحتلال عبر مصر

الجمعة 15 أبريل 2022 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر تكشف فحوى الرسائل التي نقلتها حماس إلى الاحتلال عبر مصر



غزة/سما/

أفادت مصادر للميادين، اليوم الجمعة، بأنّ مصر تجري اتصالاتٍ منذ الصباح مع قيادة حركة حماس للتباحث بتطورات القدس المحتلة والوضع العام في فلسطين المحتلة.

وقالت المصادر إنّ "القاهرة نقلت أكثر من رسالة تهدئة إسرائيلية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وكذلك لعضو المكتب السياسي لحركة حماس روحي مشتهى في غزة"، مضيفةً أنّ "حماس أبلغت الجانب المصري أنّ ما جرى غير مقبول".

وأوضحت المصادر أنّ "حماس أكّدت وجوب إنهاء فكرة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى ولا سيما قضية القرابين".

ونقلت المصادر أيضاً أنّ "حماس شددت على أنّ معادلة غزّة والقدس مازالت قائمة ولا تراجع عن منجزات معركة سيف القدس"، مبلغةً "القاهرة وجوب الإفراج عن المعتقلين من المسجد الأقصى اليوم وبشكلٍ عاجل". 

وأشارت المصادر إلى أنّ "حماس أكّدت أنّ معادلة جنين وغزة قائمة ولا تراجع عنها وأبلغت أنّ تكرار ما حدث من تدنيس للمسجد الأقصى سيفجّر الأوضاع من جديد وأنّه لا يمكن فصل غزة عن المعادلة في القدس".

وبيّنت المصادر أنّ "حماس أكدت أنّ الاحتلال يقرأ الأوضاع بشكلٍ خاطئ فيما يتعلق بقطاع غزة وأنّ الفصائل وضعت خطوط حمراً لا يمكن تجاوزها".

وأضافت أنّ "فصائل المقاومة الفلسطينية اتفقت على مستويات للرد على الاحتلال وأنّ أي محاولة للخداع من العدو فيما يتعلق بالمسجد الاقصى ستقلب الطاولة".

#حماس #مصر

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: لهذا السبب .. القلق الرئيسي من حركة فتح !!

اسرائيل تقرر إغلاق الضفة والقطاع والمعابر

بينيت بعد مداولات أمنية : جاهزون لأي سيناريو بالمسجد الأقصى

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

"سانا" : عدوان جويّ إسرائيليّ استهدف "مواقع عسكريّة" بريف دمشق

لهذا السبب .. بن غفير يطلب تعويضًا ماليًا من يعلون !

هنية : خياران فقط أمام العربدة الإسرائيلية واقتحام المسجد الاقصى

الأخبار الرئيسية

معاريف: السنوار والغرفة المشتركة.."جاهزون للدفاع عن المقدسات"

يديعوت: جهود دولية لمنع التصعيد بغزة..وهنية يضع شروطه...

دحلان: اسرائيل تهرب من أزماتها باتجاه التصعيد بالاقصى واستعادة أجواء الحرب على غزة

Screenshot_4

فيديو: متطرفون يهود يحاولون إدخال قرابين إلى الأقصى لذبحها

خلال مسيرة حاشدة..البطش: نُحذر العدو من التمادي بالعدوان على القدس وغزة لن تقف مكتوفة الأيدي

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم