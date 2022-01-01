رئيس البرلمان العربي: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى تشعل الموقف

القاهرة/سما/

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف والاعتداء على المصلين.

وأكد العسومي في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، والتعدي على المصلين الموجودين في باحاته يعد انتهاكا لحرمة المسجد الأقصى، واستفزازا لمشاعر المسلمين، وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان التي ينادي بها المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته وهو ما يستوجب موقفا دوليا حاسما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا العسومي إلى ضرورة وقف كافة الممارسات التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمقدسين، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك لما له من خصوصية كبيرة لدى المسلمين.

وحذر رئيس البرلمان العربي من مغبة هذا التصعيد الخطير، مؤكدا أن قوات الاحتلال تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات والقوانين الدولية، وسط صمت المجتمع الدولي الذي من المفترض أن يتحرك لمنع هذه الممارسات العدوانية التي يقوم بها الاحتلال تجاه المصلين والمدنيين الأبرياء، داعيا في الوقت ذاته المنظمات الدولية المعنية إلى التدخل السريع والعاجل لوقف ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين.