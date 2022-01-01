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النتشة يستنكر العدوان الإسرائيلي على الأقصى والاعتداء على المصلين

الجمعة 15 أبريل 2022 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
النتشة يستنكر العدوان الإسرائيلي على الأقصى والاعتداء على المصلين



القدس المحتلة/سما/

 استنكر الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، إقدام الاحتلال على الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، وتخريب محتويات المسجد القبلي، واعتقال العشرات من أبناء شعبنا.

وحمل النتشة في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، المسؤولية الكاملة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تُمارس عدوانا خطيرا على شعبنا، ضد حقه بإقامة الشعائر داخل الأقصى في الشهر رمضان الفضيل.

وأكد أن هذه الاعتداءات على المصلين منذ فجر اليوم تُمثل استمرارا لمسلسل التجاوزات والاستفزازات الإسرائيلية بهدف تقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا، حيث يجري التسامح مع اقتحامات مستمرة لعصابات المستوطنين والمتطرفين، في الوقت الذي يُمنع فيه الفلسطينيون من أداء الشعائر، بما يُهدد بإشعال الموقف على نحو خطير.

ودعا الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة من قبل حكومة الاحتلال، مشددا على أن حق العبادة كفله القانون الدولي، وأن الاعتداءات والاعتقالات الإسرائيلية لن تمنع ابناء شعبنا من ممارسة حقهم، ولن تنزع عن الأقصى هويته العربية الإسلامية.

#النشتة #العدوان الاسرائيلي #المسجد الأقصى

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