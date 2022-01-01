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يديعوت: جهود دولية لمنع التصعيد بغزة..وهنية يضع شروطه

الجمعة 15 أبريل 2022 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: جهود دولية لمنع التصعيد بغزة..وهنية يضع شروطه



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، اليوم الجمعة ، عن جهود دولية كبيرة جرت خلال الساعات الأخيرة لمنع تدحرج التصعيد إلى قطاع غزة بسبب أحداث المسجد الأقصى، حيث أجرت المخابرات المصرية محادثات بين كيان العدو وقيادة حماس في غزة والخارج.

وقالت الصحيفة " تحدث مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند  مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد إسماعيل هنية لإخماد التوتر.

وأشارت إلى أن هنية وضع عدة شروط لوقف التصعيد وهم:

أن تسمح “إسرائيل” بحرية العبادة الكاملة للمسلمين الراغبين في زيارة الأقصى خلال رمضان.
أن تطلق “إسرائيل” سراح جميع المعتقلين صباح اليوم من الأقصى.
أن توقف “إسرائيل” عملياتها العسكرية في محافظة جنين والضفة.

#اسماعيل هنية

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