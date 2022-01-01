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مجلس التعاون يدين بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

الجمعة 15 أبريل 2022 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس التعاون يدين بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين



الرياض/سما/

 أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الجمعة، بأشدّ العبارات، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، الأمر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً، وتصرفا مدانا ومرفوضا وتصعيدا خطيرا.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، في بيان له، ضرورة احترام سلطات الاحتلال الإسرائيلي الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات غير الشرعية.

وطالب الأمين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى والمصلين، وبضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني.

#مجلس التعاون الخليجي #المسجد الاقصى

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