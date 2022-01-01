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الشعبية: صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه

الجمعة 15 أبريل 2022 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة عدوانه



غزة/سما/

 اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن ما يجري من عدوان إسرائيلي على المسجد الأقصى، تصعيد خطير يتطلب ضرورة إسناد للمعتصمين داخله ولأهل القدس.

ورأت الجبهة الشعبية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن صمت المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته المختلفة عما يجري من هجمة إسرائيلية متواصلة على شعبنا، خاصة في مدينة القدس يشجع الاحتلال على التمادي في الانتهاكات والاعتداءات على شعبنا.

ودعت الشعوب العربية إلى التحرك الفوري والعاجل لنصرة مدينة القدس بما فيها المسجد الأقصى، وإسناد شعبنا في نضاله ضد الاحتلال.

وحيت الجبهة جماهير شعبنا في مدينة القدس وداخل أراضي العام 1948، الذين يتصدون بإرادة وعزيمة لقوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد الأقصى، ولكل أشكال الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية، قائلة إن هذه الجماهير أثبتت بجدارة أنها الحارس الأمين على المقدسات والهوية الوطنية الفلسطينية.

#الجبهة الشعبية #الاحتلال الاسرائيلي

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