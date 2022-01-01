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إصابة 3 مواطنين بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 15 أبريل 2022 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 3 مواطنين بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم



قلقيلية/سما/

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الغاز ما ادى لإصابة 3 مواطنين في الأطراف عولجوا ميدانيا.

وأفاد الناطق الإعلامي في اقليم قلقيلية مراد شتيوي أن مسيرة انطلقت بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إقليم قلقيلية، نصرة لأهالي القدس المحتلة، الذين يتصدون لاقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمعتكفين داخله، وتنديدا بعمليات القتل والإعدامات التي ينفذها بحق أبناء شعبنا.

#كفر فدوم #الرصاص

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