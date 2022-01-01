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مصر تدين اقتحام الاحتلال للأقصى والاعتداء على المصلين

الجمعة 15 أبريل 2022 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تدين اقتحام الاحتلال للأقصى والاعتداء على المصلين



القاهرة/سما/

 أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والتي أسفرت عن إصابة واعتقال عشرات المصلين.

وأكد السفير حافظ في بيان، اليوم الجمعة، ضرورة توفير الحماية الكاملة للمصلين المسلمين والسماح لهم بأداء الشعائر الإسلامية في المسجد الأقصى الذي يعد وقفا إسلاميا خالصا للمسلمين.

وجدد التأكيد على "رفض العنف والتحريض بكافة أشكاله، بما في ذلك الدعوات المطالبة باقتحام المسجد الأقصى المُبارك خلال شهر رمضان المعظم"، محذرا من مغبة ذلك على الاستقرار والأمن في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

#مصر #الاقصى

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