فيديو: متطرفون يهود يحاولون إدخال قرابين إلى الأقصى لذبحها

القدس المحتلة/سما/

حاول متطرفون يهود إدخال قرابين إلى المسجد الأقصى من أجل ذبحها فيما يعرف بعيد “الفصح”.

ويُظهر فيديو تم التقاطه قرب أحد أبواب المسجد الأقصى، يهوديا متطرفا يحمل “خاروفا” ويحاول الدخول به إلى الحرم القدسي، قبل أن تمنعه شرطة الاحتلال.

وأعلنت جماعات استيطانية إسرائيلية، عبر منصات اجتماعية، اعتزامها ذبح قرابين “عيد الفصح” في ساحات المسجد الأقصى، وحثت أتباعها على محاولة القيام بذلك.

وأفادت قناة “كان” بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مساء الأربعاء مستوطنا يهوديا كتب على أحد مواقع التواصل أنه يخطط لتقديم قربان الفصح في الحرم القدسي الجمعة خلال تواجد آلاف المسلمين داخله للصلاة.

وقد أعلنت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء “التعبئة الشعبية العامة” في كل أماكن التواجد الفلسطيني، داعية المقاومة إلى مزيد من “الاستنفار والجهوزية”؛ دفاعا عن مدينة القدس والمسجد الأقصى.