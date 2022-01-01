  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فدا" يندد باقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على شعبنا

الجمعة 15 أبريل 2022 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فدا" يندد باقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على شعبنا



رام الله/سما/

قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي والمدان الذي وقع، اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى، يكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية حول التهدئة في شهر رمضان.

وأكد "فدا" في بيان صدر عنه، أن أية تهدئة أو تسهيلات تتحدث عنها إسرائيل مرفوضة وغير مقبولة وأن المطلوب على الأقل في المرحلة الحالية، توفير نظام خاص من الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني بما يشمل تأمين الوصول لجميع الأماكن الدينية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

وأضاف أن ما جرى في القدس والمسجد الأقصى وقبله في عموم محافظات الضفة الغربية يؤكد أن تحقيق السلام والاستعداد لدفع التزاماته التي كفلتها القرارات والاتفاقيات الدولية بما فيها حل الدولتين ليست على أجندة إسرائيل إطلاقا.

#فدا #الاحتلال الاسرائيلي #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: لهذا السبب .. القلق الرئيسي من حركة فتح !!

اسرائيل تقرر إغلاق الضفة والقطاع والمعابر

أشقاء الشهيد شأس كممجي يودعونه بعد الإفراج عنهم ويد أحدهم مكبلة بالقيود

حملة يهوديّة إسرائيليّة لمحاكمة عبد الباري عطوان بتُهمة تشجيع الإرهاب لدعمه المقاومة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

موسكو تعلن اكتشاف مسيرات لرش مواد بيولوجية جنوبي أوكرانيا

شاهد..مصرع لاعب ريال مدريد السابق بحادث سير مُروع

الأخبار الرئيسية

Screenshot_4

فيديو: متطرفون يهود يحاولون إدخال قرابين إلى الأقصى لذبحها

اّلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يشاركون في مسيرات حاشدة للتنديد بالاعتداء على المصلين بالأقصى

رغم تضييقات واعتداءات الاحتلال.. 50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في "الأقصى"

صور : 160 مصابًا وأكثر من 400 معتقل جراء اقتحام جيش الاحتلال للمسجد "الأقصى"

بينيت بعد مداولات أمنية : جاهزون لأي سيناريو بالمسجد الأقصى

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم