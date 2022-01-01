الخارجية: سفراؤنا سيتوجهون إلى كافة مراكز صنع القرار لفضح الاقتحام الإسرائيلي للأقصى

رام الله/سما/

قال مستشار وزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إنه تم التعميم على سفراء دولة فلسطين ومبعوثيها الدائمين بالتحرك الفوري اتجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام بالدول كافة، وكذلك اتجاه الأمم المتحدة وأمينها العام ومنظماتها ومجالسها المختصة لفضح الاقتحام الهمجي الذي ارتكبته دولة الاحتلال صباح هذا اليوم للمسجد الأقصى المبارك.

وطالب في بيان صدر عن الخارجية، اليوم الجمعة، بحشد أوسع إدانة دولية لهذه الجريمة، وضغط دولي على سلطات الاحتلال لاجبارها على وقف عدوانها وجائمها على شعبنا، بما في ذلك عمليات أسرلة وتهويد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها الاستهداف المباشر للمسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً.

وأضاف الديك أن القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان كلن لا يتجزأ، وأن ازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين باتت تهدد ركائز النظام العالمي، وتوفر الغطاء للاحتلال وانتهاكاته الجسيمة.