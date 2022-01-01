  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أبو الغيط يُحذر من إشعال الموقف في "الأقصى" ويُحمل الاحتلال المسؤولية

الجمعة 15 أبريل 2022 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يُحذر من إشعال الموقف في "الأقصى" ويُحمل الاحتلال المسؤولية



القدس المحتلة/سما/

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من إشعال الموقف في المسجد الأقصى المبارك، محملا المسؤولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تُمارس عدوانا خطيرا على الشعب الفلسطيني ضد حقه بإقامة الشعائر داخل الأقصى في شهر رمضان المبارك.

وأكد أبو الغيط، في بيان صد عنه، اليوم الجمعة، أن الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين منذ فجر اليوم تُمثل استمرارا لمسلسل التجاوزات والاستفزازات الإسرائيلية بهدف تقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا، حيث يجري التسامح مع اقتحامات مستمرة لعصابات المستوطنين والمتطرفين، في الوقت الذي يُمنع فيه الفلسطينيون من أداء الشعائر، بما يُهدد بإشعال الموقف على نحو خطير.

وأعرب أبو الغيط عن تضامنه مع المقدسيين والفلسطينيين الذين يتصدون بصمودهم لمحاولات تهويد الأقصى، ولمساعي زعزعة الوضع القائم فيه، في مخالفة للقانون الدولي.

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته إزاء هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل حكومة الاحتلال، مشددا على أن حق العبادة كفله القانون الدولي، وأن الاعتداءات والاعتقالات الإسرائيلية لن تمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم، ولن تنزع عن الأقصى هويته العربية الإسلامية.

#أحمد ابو الغيط

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: لهذا السبب .. القلق الرئيسي من حركة فتح !!

اسرائيل تقرر إغلاق الضفة والقطاع والمعابر

أشقاء الشهيد شأس كممجي يودعونه بعد الإفراج عنهم ويد أحدهم مكبلة بالقيود

حملة يهوديّة إسرائيليّة لمحاكمة عبد الباري عطوان بتُهمة تشجيع الإرهاب لدعمه المقاومة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

موسكو تعلن اكتشاف مسيرات لرش مواد بيولوجية جنوبي أوكرانيا

شاهد..مصرع لاعب ريال مدريد السابق بحادث سير مُروع

الأخبار الرئيسية

اّلاف الفلسطينيين في قطاع غزة يشاركون في مسيرات حاشدة للتنديد بالاعتداء على المصلين بالأقصى

رغم تضييقات واعتداءات الاحتلال.. 50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في "الأقصى"

صور : 160 مصابًا وأكثر من 400 معتقل جراء اقتحام جيش الاحتلال للمسجد "الأقصى"

بينيت بعد مداولات أمنية : جاهزون لأي سيناريو بالمسجد الأقصى

صحيفة: المقاومة في غزة رفعت جهوزيتها إلى درجة "استنفار حرب"

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم